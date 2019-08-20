Son Dakika Haberleri: Çanakkale Belediyespor'da imza töreni
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Çanakkale Belediyespor'da imza töreni

1 saat önce

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele edecek Çanakkale Belediyespor'da yeni oyuncular ile toplu imza töreni gerçekleştirildi.

Çanakkale Belediyespor'da imza töreni, System.String[]
Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele edecek Çanakkale Belediyespor'da yeni oyuncular ile toplu imza töreni gerçekleştirildi.
Kulüp tesislerindeki törene, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, kulüp başkanı Levent Çetin, yönetim kurulu üyeleri ve voleybolcular katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, şunları kaydetti:
"Kadın voleybol takımımız bizim göz bebeğimiz. Yıllardan beri çok mücadeleler yaptılar. Yıllarca büyük bir keyifle bu takımı izledik, destekledik. Bizim yine desteğimiz arkalarında. Desteğimiz tamam. Umut ediyorum, büyük bir umutla başarılı olacağınıza inanıyorum."
Kulüp başkanı Levent Çetin de sezon öncesi 50 günlük bir çalışma süreci olduğunu söyledi.
Çetin, "Daha sıkı bir şekilde sezona hazırlanıp umarım başarılı bir yıl geçireceğiz hep beraber. Bu sene takım 1. Lig'de oynayacak, Sultanlar Ligi'nde değiliz ama hedefimiz tekrar alıştığımız yere geri dönmek. Genç bir takım oluşturduk. Bu takımla iyi sonuçlar alacağımızı tahmin ediyoruz." dedi.
Konuşmaların ardından 6'sı altyapıdan 18 sporcunun yanı sıra 5 antrenör ve bir masörle sözleşme imzalandı.
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Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:38 Kaynak: AA
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