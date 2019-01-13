Çanakkale Belediyespor - Galatasaray Hdı Sigorta: 0-3
1 saat önce
SALON: AnafartalarHAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan KayışçıoğluÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Rachel Sanchez Perez, Ece Hocaoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Şahin (Bihter Dumanoğlu, Bilgül Güler, Işıl Öz)GALATASARAY HDI SİGORTA: Charlotte Leys, Cansu Çetin, Aslı...
SALON: Anafartalar
HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışçıoğlu
ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Rachel Sanchez Perez, Ece Hocaoğlu
, Melis Durul, Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Şahin (Bihter Dumanoğlu, Bilgül Güler, Işıl Öz)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Charlotte
Leys, Cansu Çetin
, Aslı Kalaç
, Hande Baladin, Cursty Jackson, Nursevil Gökbudak Aydınlar ( Gizem Karadayı
, Elifsu Ericek
, Meryem
Boz, Dilara Gedikoğlu)
SETLER: 7-25, 11-25, 16-25
SÜRE: 60 dakika (17, 19, 24) Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 12'nci haftasında Galatasaray
HDI Sigorta
deplasmanda karşılaştığı Çanakkale Belediyespor
'u 3-0 mağlup etti.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:19 Kaynak: DHA
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