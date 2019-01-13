Son Dakika Haberleri: Çanakkale Belediyespor - Galatasaray Hdı Sigorta: 0-3

Çanakkale Belediyespor - Galatasaray Hdı Sigorta: 0-3

1 saat önce

SALON: AnafartalarHAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan KayışçıoğluÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Rachel Sanchez Perez, Ece Hocaoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Şahin (Bihter Dumanoğlu, Bilgül Güler, Işıl Öz)GALATASARAY HDI SİGORTA: Charlotte Leys, Cansu Çetin, Aslı...

Çanakkale Belediyespor - Galatasaray Hdı Sigorta: 0-3, System.String[]


SALON: Anafartalar

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışçıoğlu

ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Rachel Sanchez Perez, Ece Hocaoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Şahin (Bihter Dumanoğlu, Bilgül Güler, Işıl Öz)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Charlotte Leys, Cansu Çetin, Aslı Kalaç, Hande Baladin, Cursty Jackson, Nursevil Gökbudak Aydınlar ( Gizem Karadayı, Elifsu Ericek, Meryem Boz, Dilara Gedikoğlu)

SETLER: 7-25, 11-25, 16-25

SÜRE: 60 dakika (17, 19, 24)

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12'nci haftasında Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda karşılaştığı  Çanakkale Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:19 Kaynak: DHA

Spor
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