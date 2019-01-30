Çanakkale Belediyespor - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 1-3

SALON: Anafartalar
HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Fikret Fidan
ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Birgül Güler
, Rachel Sanchez Perez, Ece Hocaoğlu
, Bihter Dumanoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Semra Özer, Gökçe
Çiçek Aksoylu, Işıl Öz,
KAMEROĞLU BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS: Ergül Eroğlu, Kelly Hunter
, Andrea Drews, Sabriye Gönülkırmaz, Buse Melis Kara, Melis Melis
, Simay Kurt
SETLER: 23-25, 13-25, 31-29, 15-25
SÜRE: 120 dakika (28, 23, 43, 26) Vestel Venüs
Sultanlar Ligi'nin 16'ncı haftasında Çanakkale Belediyespor
, Kameroğlu Beylikdüzü
Voleybol İhtisas'ı konuk etti. Anafartalar Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı konuk Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, 23-25, 13-25, 31-29, 15-25 setlerle 3-1 kazandı.
- Çanakkale