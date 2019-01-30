Son Dakika Haberleri: Çanakkale Belediyespor - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 1-3

Çanakkale Belediyespor - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 1-3

1 saat önce

SALON: AnafartalarHAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Fikret FidanÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Birgül Güler, Rachel Sanchez Perez, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Semra Özer, Gökçe Çiçek Aksoylu, Işıl Öz,KAMEROĞLU BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS: Ergül...

Çanakkale Belediyespor - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 1-3, System.String[]


SALON: Anafartalar

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Fikret Fidan

ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Birgül Güler, Rachel Sanchez Perez, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Semra Özer,  Gökçe Çiçek Aksoylu, Işıl Öz,

KAMEROĞLU BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS: Ergül Eroğlu, Kelly Hunter, Andrea Drews, Sabriye Gönülkırmaz, Buse Melis Kara, Melis Melis, Simay Kurt

SETLER: 23-25, 13-25, 31-29, 15-25

SÜRE: 120 dakika (28, 23, 43, 26)

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 16'ncı haftasında Çanakkale Belediyespor, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı konuk etti. Anafartalar Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı konuk Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas,  23-25, 13-25, 31-29, 15-25 setlerle 3-1 kazandı.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:18 Kaynak: DHA

Birgül Güler, Çanakkale, voleybol, Beylikdüzü, Spor
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