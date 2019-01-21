Son Dakika Haberleri: Çanakkale Belediyespor - Nilüfer Belediyespor: 1-3

Çanakkale Belediyespor - Nilüfer Belediyespor: 1-3

10 dakika önce

SALON: AnafartalarHAKEMLER: Ramazan Demiröz, Ebru AladağÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Birgül Güler, Rachel Sanchez Perez, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu (L), Cansu Aydınoğulları, Melis Durul, Dominika Sobolska, Semra Özer, Işıl Öz, Ebru BedirNİLÜFER BELEDİYESPOR: Aylin Sarıoğlu (L), Elizabeth...

Çanakkale Belediyespor - Nilüfer Belediyespor: 1-3, System.String[]


SALON: Anafartalar

HAKEMLER: Ramazan Demiröz, Ebru Aladağ

ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Birgül Güler, Rachel Sanchez Perez, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu (L), Cansu Aydınoğulları, Melis Durul, Dominika Sobolska, Semra Özer, Işıl Öz, Ebru Bedir

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Aylin Sarıoğlu (L), Elizabeth Autumn Bailey,  Buse Ünal, Aleksandra Bytsenko, Alezandra Lazic, Hande Kotkut, Özgenur Yurdagülen, Aslı Tecimer, Hazal Selin Arifoğlu

SETLER: 25-22, 22-25, 22-25, 22-25

SÜRE: 127 dakika (30, 32, 32, 33)

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14'üncü haftasında Çanakkale Belediyespor evinde Nilüfer Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:45 Kaynak: DHA

Ece Hocaoğlu, Birgül Güler, Çanakkale Belediyespor, Spor
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