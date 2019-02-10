Son Dakika Haberleri: Çanakkale Belediyespor-Türk Hava Yolları: 0-3

Çanakkale Belediyespor-Türk Hava Yolları: 0-3

1 saat önce

SALON: AnafartalarHAKEMLER: Yılmaz Duman, Ebru AyataÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Birgül Güler, Rachel Sanchez Perez, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğlulları, Semra Özer, Işıl Öz, Ebru Bedir, TÜRK HAVA YOLLARI: Şeyma Ercan, Stephania Enright, İpek Ercan,...

Çanakkale Belediyespor-Türk Hava Yolları: 0-3, System.String[]


SALON: Anafartalar

HAKEMLER: Yılmaz Duman, Ebru Ayata

ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Birgül Güler, Rachel Sanchez Perez, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğlulları, Semra Özer, Işıl Öz, Ebru Bedir, 

TÜRK HAVA YOLLARI: Şeyma Ercan, Stephania Enright, İpek Ercan, Özger Kırdar, Hristiana Ruseva, Polina Rahimova,  Berin Yıldırım, Funda Bilgin, 

Setler: 21-25, 22-25, 17-25

Süre: 84 dakika (32-29-23)

Vestel Venüs Sultanlar Ligi 18'inci haftasında Çanakkale Belediyespor, sahasında Türk Hava Yolları'na 3-0 mağlup oldu.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:49 Kaynak: DHA

Birgül Güler, Yılmaz Duman, Çanakkale, Türk Hava Yolları, Spor
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