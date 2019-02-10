Çanakkale Belediyespor-Türk Hava Yolları: 0-3
1 saat önce
SALON: AnafartalarHAKEMLER: Yılmaz Duman, Ebru AyataÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Birgül Güler, Rachel Sanchez Perez, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğlulları, Semra Özer, Işıl Öz, Ebru Bedir, TÜRK HAVA YOLLARI: Şeyma Ercan, Stephania Enright, İpek Ercan,...
SALON: Anafartalar
HAKEMLER: Yılmaz Duman
, Ebru Ayata
ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Birgül Güler
, Rachel Sanchez Perez, Ece Hocaoğlu
, Bihter Dumanoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğlulları, Semra Özer, Işıl Öz, Ebru Bedir,
TÜRK HAVA YOLLARI: Şeyma Ercan, Stephania Enright, İpek Ercan, Özger Kırdar, Hristiana Ruseva, Polina Rahimova, Berin Yıldırım
, Funda Bilgin,
Setler: 21-25, 22-25, 17-25
Süre: 84 dakika (32-29-23) Vestel Venüs
Sultanlar Ligi 18'inci haftasında Çanakkale Belediyespor
, sahasında Türk Hava Yolları
'na 3-0 mağlup oldu.
- Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:49 Kaynak: DHA
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