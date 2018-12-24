Son Dakika Haberleri: Çanakkale Belediyespor - Vakıfbank: 0-3

Çanakkale Belediyespor - Vakıfbank: 0-3

2 saat önce

Salon: AnafartalarHakemler: Cihat Küçükboyacı, Barış KarakoyunÇanakkale Belediyespor: Melis Durul, Birgül Güler, Yasemin Şahin, Gökçe Çiçek Aksoylu, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu(L) Dominika Sobolska, Işıl Öz (L) Ebru Bedir, Semra özer,Vakıfbank: Zuhutıng, Melis Gürkaynak, Ebrar Karakurt,...

Çanakkale Belediyespor - Vakıfbank: 0-3, System.String[]


Salon: Anafartalar

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Barış Karakoyun

Çanakkale Belediyespor: Melis Durul, Birgül Güler, Yasemin Şahin, Gökçe Çiçek Aksoylu, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu(L) Dominika Sobolska, Işıl Öz (L) Ebru Bedir, Semra özer,

Vakıfbank: Zuhutıng, Melis Gürkaynak, Ebrar Karakurt, Buket Gülüba,  Kelsey Robinson, Ayça Aykaç (L), Milema Rasic, Gizem  Örge Güner, Lonneke Sloetjes, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Derya Cebecioğlu

Setler:   20-25,16-25, 21-25

Süre: 81 dakika (30, 24, 27)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 11'inci hafta mücadelesinde VakıfBank, deplasmanda Çanakkale Belediyespor'u 3 - 0 mağlup etti.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:54 Kaynak: DHA

Gökçe Çiçek , Birgül Güler, Çanakkale, Vakıflar Bankası, Spor
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