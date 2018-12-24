Çanakkale Belediyespor - Vakıfbank: 0-3

Salon: Anafartalar
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Barış Karakoyun Çanakkale Belediyespor
: Melis Durul, Birgül Güler
, Yasemin Şahin, Gökçe
Çiçek Aksoylu, Ece Hocaoğlu
, Bihter Dumanoğlu(L) Dominika Sobolska, Işıl Öz (L) Ebru Bedir, Semra özer, Vakıfbank
: Zuhutıng, Melis Gürkaynak, Ebrar Karakurt
, Buket Gülüba, Kelsey Robinson, Ayça Aykaç
(L), Milema Rasic, Gizem Örge Güner, Lonneke Sloetjes, Cansu Özbay
, Tuğba Şenoğlu
, Derya Cebecioğlu
Setler: 20-25,16-25, 21-25
Süre: 81 dakika (30, 24, 27) Vestel
Venus Sultanlar Ligi 11'inci hafta mücadelesinde VakıfBank, deplasmanda Çanakkale Belediyespor'u 3 - 0 mağlup etti.
- Çanakkale