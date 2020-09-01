ÇANAKKALE Biga Belediye Meclisi, 2 bin 800 yıllık Parion Antik Kenti'nde toplandı - Son Dakika

Biga Belediye Meclisi, 2 bin 800 yıllık Parion Antik Kenti'nde toplandı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde Eylül ayı belediye meclisi toplantısı, 2 bin 800 yıllık Parion Antik Kenti'ndeki Odeon'da (amfi tiyatro) yapıldı. Tarihte de önemli toplantı ve etkinliklere ev sahipliği yapan Odeon, 1850 yıl sonra tekrar aynı işlevle kullanıldı.

Biga'ya 30 kilometre mesafedeki Kemer köyündeki 2 bin 800 yıllık Parion Antik Kenti, Biga Belediyesi eylül ayı meclis toplantısına ev sahipliği yaptı. Meclis, antik kent içerisinde bulunan ve tarihte de önemli toplantılara ve etkinliklere ev sahipliği yapan 1850 yıllık Odeon'da toplandı. Antik kentteki meclis toplantısı, yoklama ve gündem maddelerinin okunmasıyla başladı.

2 bin 800 yıllık tarihi geçmişi ve 2005 yılından bu yana süren arkeolojik kazılarla Türkiye'nin önemli antik kentleri arasında yer alan Parion'da, toplantı öncesi gazetecilere açıklama yapan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Bugün Biga Belediyemizin 150'nci yılında ilçe sınırlarımızda bulunan Kemer köyümüzdeki Parion'dayız. Biz yerel yöneticiler, belediye hizmetlerini vatandaşa en kaliteli ve hızlı bir şekilde ulaştırmakla mükellef olduğumuz kadar bölgemizdeki tarihimize ve kültürümüze de sahip çıkmalıyız. İlçemizde bulunan, 2 bin 800 yıl önce 80 bin kişinin yaşadığı antik şehirde binlerce yıl sonra Meclis toplantısının yapılmasını çok kıymetli buluyoruz. Bölgemiz sadece tarımıyla, hayvancılığıyla, sanayisiyle değil aynı zamanda tarihi ve kültürel değerleriyle de öne çıkan ilçeler arasında gelmekte. Bir de buradaki kıymetli antik şehrimizi tüm Türkiye'ye tanıtmak, duyurmak için bu toplantıyı önemsiyoruz" dedi.

'1850 YIL SONRA AYNI İŞLEVİ GERÇEKLEŞTİRECEK'

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı ve Parion Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş, "Şu anda içerisinde bulunduğumuz Odeon yapısı da bu seneki kazı çalışmalarını gerçekleştirdiğimiz yapılardan bir tanesi. Milattan Sonra 2'nci yüzyılın ortalarında inşa edilmiş bir yapı ve şu anda antik kentin en iyi korunmuş yapılarından biri durumunda. Bizim için son derece önemli bir gün. Çünkü 1850 yıl sonra Parion Antik Kenti'ndeki Odeon, antik çağdaki işlevi neyse bugün aynı işlevi tekrar gerçekleştirecek. Buna vesile olan Biga Belediyemize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Antik kentte ilk defa böyle bir olaya tanık oluyoruz. Bu da bizim katettiğimiz mesafeyi ve bundan sonra neleri başarabileceğimizin, ortaya koyabileceğimizin delili olacaktır" diye konuştu.

Biga Belediyesi Meclis toplantısı, belediyenin Facebook sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlandı.