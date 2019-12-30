Çanakkale biga'da fırtına nedeniyle 5 katlı bir binanın çatısı uçtu - Son Dakika

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Çanakkale biga'da fırtına nedeniyle 5 katlı bir binanın çatısı uçtu
6 saat önce
ÇANAKKALE Biga'da fırtına nedeniyle 5 katlı bir binanın çatısı uçtu.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:23 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE Biga'da fırtına nedeniyle 5 katlı bir binanın çatısı uçtu
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