Çanakkale biga'da fırtına nedeniyle 5 katlı bir binanın çatısı uçtu-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale biga'da fırtına nedeniyle 5 katlı bir binanın çatısı uçtu-2 - Son Dakika

Çanakkale biga'da fırtına nedeniyle 5 katlı bir binanın çatısı uçtu-2

6 saat önce

ÇANAKKALE Biga'da fırtına nedeniyle 5 katlı bir binanın çatısı uçtu-2.

ÇANAKKALE Biga'da fırtına nedeniyle 5 katlı bir binanın çatısı uçtu-2

Çanakkale biga'da fırtına nedeniyle 5 katlı bir binanın çatısı uçtu-2

Biga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:25 Kaynak: DHA
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