Çanakkale biga'da fırtına nedeniyle 5 katlı bir binanın çatısı uçtu-3 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale biga'da fırtına nedeniyle 5 katlı bir binanın çatısı uçtu-3 - Son Dakika

Çanakkale biga'da fırtına nedeniyle 5 katlı bir binanın çatısı uçtu-3

6 saat önce

ÇANAKKALE Biga'da fırtına nedeniyle 5 katlı bir binanın çatısı uçtu-3.

ÇANAKKALE Biga'da fırtına nedeniyle 5 katlı bir binanın çatısı uçtu-3

Çanakkale biga'da fırtına nedeniyle 5 katlı bir binanın çatısı uçtu-3

Biga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:24 Kaynak: DHA
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