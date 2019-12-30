Son Dakika › Güncel › Çanakkale biga'da fırtına nedeniyle 5 katlı bir binanın çatısı uçtu-3 - Son Dakika
Çanakkale biga'da fırtına nedeniyle 5 katlı bir binanın çatısı uçtu-3
6 saat önce
ÇANAKKALE Biga'da fırtına nedeniyle 5 katlı bir binanın çatısı uçtu-3.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:24 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE Biga'da fırtına nedeniyle 5 katlı bir binanın çatısı uçtu-3
Son Dakika AKOM ve İBB'den İstanbul'da fırtına uyarısı İstanbul'da ağaç, yolda yürüyen vatandaşların üzerine devrildi Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek İstanbul'da yarın bu yollar kapalı