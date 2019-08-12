ÇANAKKALE BİGA'DA ORMAN YANGINI -3
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ÇANAKKALE'nin Biga ilçesi Sarıkaya köyü yakınlarında saat 17.00 sıralarında ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
ÇANAKKALE'nin Biga ilçesi Sarıkaya köyü yakınlarında saat 17.00 sıralarında ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 09:13 Kaynak: DHA
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