Çanakkale biga'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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Çanakkale biga'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
6 saat önce
Biga'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandıÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde jandarmanın, uyuşturucu imal edildiği belirlenen bir çiftliğe düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 63 suçtan sabıkası bulunan, 6 suçtan aranan Kürşat Yıldırım (39), 5 ayrı suçtan aranan Mehmet Göksu (36) ve...
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:46 Kaynak: DHA
Biga'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde jandarmanın, uyuşturucu imal edildiği belirlenen bir çiftliğe düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 63 suçtan sabıkası bulunan, 6 suçtan aranan Kürşat Yıldırım (39), 5 ayrı suçtan aranan Mehmet Göksu (36) ve Halil Tansu Camcı (42) jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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