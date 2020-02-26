Çanakkale biga'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale biga'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Çanakkale biga'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Biga'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandıÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde jandarmanın, uyuşturucu imal edildiği belirlenen bir çiftliğe düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 63 suçtan sabıkası bulunan, 6 suçtan aranan Kürşat Yıldırım (39), 5 ayrı suçtan aranan Mehmet Göksu (36) ve...

Biga'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde jandarmanın, uyuşturucu imal edildiği belirlenen bir çiftliğe düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 63 suçtan sabıkası bulunan, 6 suçtan aranan Kürşat Yıldırım (39), 5 ayrı suçtan aranan Mehmet Göksu (36) ve Halil Tansu Camcı (42) jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale biga'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Mehmet Göksu, Biga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:46 Kaynak: DHA
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