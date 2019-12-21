Çanakkale biga'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama - Son Dakika
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Çanakkale biga'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

6 saat önce

Biga'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklamaÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü, tutuklandı.

Biga'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü, tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga ilçesi Karabiga beldesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda, A.Ç., E.Z., S.K., U.K., Ö.M., S.E., İ.B., M.K. ve T.Ç. yakalandı. Operasyonda 9 kök Hint keneviri, 450 gram esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.Ç., S.K. ve U.K. 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında H.K. adlı kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Çanakkale biga'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

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Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:53 Kaynak: DHA
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