Son Dakika Haberleri: ÇANAKKALE Biga'da yağmur nedeniyle göle dönen yolda botla dolaştı
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ÇANAKKALE Biga'da yağmur nedeniyle göle dönen yolda botla dolaştı

1 saat önce

Biga'da yağmur nedeniyle göle dönen yolda botla dolaştıÇanakkale'nin Biga ilçesi eski sanayi sitesinde sağanak nedeniyle oluşan su birikintisi üzerinde kürek çekerek deniz botuna binen kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Biga'da yağmur nedeniyle göle dönen yolda botla dolaştı
Çanakkale'nin Biga ilçesi eski sanayi sitesinde sağanak nedeniyle oluşan su birikintisi üzerinde kürek çekerek deniz botuna binen kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada ilgi çekti.
Biga ilçesinde, sabah aniden başlayan sağanak sonrası eski sanayi sitesinde bazı dükkanların önünde su birikintileri oluştu. Bu sırada bir kişi deniz botuna binip kürek çekti. Eniz Özbahadır tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen anlar sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler ilgi çekerken, deniz botundaki kişinin arkadaşları, 'Şimdi bir araba çıkarsa' diye espri yaptı.
Çanakkale, Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 07:11 Kaynak: DHA
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