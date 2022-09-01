Çanakkale de tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika
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Çanakkale de tehlikeli yolculuk kamerada

01.09.2022 10:53
Çanakkale de tehlikeli yolculuk kamerada

Çanakkale Biga karayolunda bir sürücü ayağını camdan çıkararak otomobil kullandı.

Çanakkale Biga karayolunda bir sürücü ayağını camdan çıkararak otomobil kullandı. O anlar başka bir otomobildeki vatandaş tarafından kaydedildi.

Çanakkale Biga otoyolunda seyir halinde olan bir sürücü, bacağını camdan sarkıtarak otomobil kullandı. O anları gören diğer sürücü ve yolcular şaşkınlık yaşarken, camdan bacağını sarkıtarak otomobil kullanan sürücü, kimseye aldırış etmeden yoluna devam etti. Trafiği tehlikeye atarak otomobil kullanan sürücü hakkında işlem başlatıldı - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale de tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika

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