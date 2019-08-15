Son Dakika Haberleri: Çanakkale Bisiklet Platformu kamplı tur düzenledi
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Çanakkale Bisiklet Platformu kamplı tur düzenledi

1 saat önce

Çanakkale Bisiklet Platformu, Kurban Bayramı tatilinde gönüllüleriyle birlikte Kumburun-Taşkapı Plajına kamplı tur düzenledi.

Çanakkale Bisiklet Platformu kamplı tur düzenledi, System.String[]
Çanakkale Bisiklet Platformu, Kurban Bayramı tatilinde gönüllüleriyle birlikte Kumburun-Taşkapı Plajına kamplı tur düzenledi.

3 gece çadırda konaklayan gönüllüler sadece kamp yapmakla kalmadı. Gittikleri her yerde çevre temizliğine önem veren gönüllüler, Taşkapı Plajında da alan boyunca temizlik yaptı. Aynı zamanda günü birlik gelen vatandaşların da oluşturduğu çöp kirliliği için belediye yetkililerine bilgi veren üyeler, çevreyi verdikleri değeri bir kez daha gösterdiler. - ÇANAKKALE
Kurban Bayramı, Çanakkale, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:29 Kaynak: İHA
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