Çanakkale-Boğaz hattında 1 haftalık yeni sefer düzenlemesi - Son Dakika
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Çanakkale-Boğaz hattında 1 haftalık yeni sefer düzenlemesi

19.03.2022 19:32
Çanakkale-Boğaz hattında 1 haftalık yeni sefer düzenlemesi

Dünyanın en uzun asma köprüsü unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 1 hafta ücretsiz olması nedeniyle Çanakkale-Boğaz hattındaki feribot seferlerinde geçici süreyle sefer değişikliğine gidildi.

Dünyanın en uzun asma köprüsü unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 1 hafta ücretsiz olması nedeniyle Çanakkale-Boğaz hattındaki feribot seferlerinde geçici süreyle sefer değişikliğine gidildi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün 1 hafta ücretsiz olmasıyla birlikte feribotlara talep azalırken Gestaş Deniz Ulaşım'da zorunlu olarak sefer sayılarını azalttı. Gestaş A.Ş. tarafından yapılan yazılı açıklamada, "1915 Çanakkale Köprüsü geçişlerinin 1 hafta ücretsiz olması sebebiyle, 19.03.2022 Cumartesi günü itibariyle 26.03.2022 tarihine kadar Çanakkale- Kilitbahir, Çanakkale- Eceabat ve Gelibolu- Lapseki hatlarında sefer tarifesinde değişiklik söz konusudur. Belirtilen hatlarda, yoğunluk durumunda tarifeye ek olarak seferler gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanılarak yeni tarifenin sadece 1 hafta geçerli olacağı duyuruldu. Boğaz Hattı'nda feribot sefer sayıları yaya geçişlerinin yoğun olduğu sabah ve akşam saatleri sık tutulurken, öğle saatlerinde sefer sayıları azaltıldı.

(Utku Yaşar Cüce/İHA)

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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