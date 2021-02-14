Çanakkale Boğazı 23 saat sonra gemi trafiğine açıldı - Son Dakika

Çanakkale Boğazı 23 saat sonra gemi trafiğine açıldı
14.02.2021 22:17
Çanakkale'de dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatılan Çanakkale Boğazı, 23 saatin ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Çanakkale'de dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatılan Çanakkale Boğazı, 23 saatin ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Çanakkale'nin yüksek kesimleri ve ilçelerinde etkili olan kar ve tipi görüş mesafesinin de düşmesine neden olmuştu. Dün akşam saat 21.30 sıralarında çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatılan Çanakkale Boğazı, yağışların etkisini azaltmasıyla birlikte 23 saatin ardından kontrollü olarak Kuzey ve Güney yönlerinden gemi trafiğine açıldı.
(Utku Yaşar Cüce/İHA)
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