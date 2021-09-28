Çanakkale Boğazı açıklarında yakıtı azalan tekne KEGM ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Çanakkale Boğazı açıklarında yakıtı azalan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Çanakkale Boğazı açıklarında seyir yapan ve içinde 2 kişinin bulunduğu 11 metre boyundaki "Hanse 388" isimli teknenin yakıtı azaldı.
Tekne kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetlerine (VTS) bildirmesi üzerine tekne KEGM'ye ait "KIYEM-1" botu tarafından yedeklenerek Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.
Kaynak: AA
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