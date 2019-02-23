Son Dakika Haberleri: Çanakkale Boğazı, Çift Yönlü Transit Gemi Geçişlerine Kapatıldı (2)

Çanakkale Boğazı, Çift Yönlü Transit Gemi Geçişlerine Kapatıldı (2)

1 saat önce

ADALARA YARIN DA SEFER YOKÇanakkale'de etkili olan fırtına ve tipi nedeniyle bugün sefer yapılamayan Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın da sefer yapılmayacağı açıklandı.

Çanakkale Boğazı, Çift Yönlü Transit Gemi Geçişlerine Kapatıldı (2), System.String[]
ADALARA YARIN DA SEFER YOK

Çanakkale'de etkili olan fırtına ve tipi nedeniyle bugün sefer yapılamayan Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın da sefer yapılmayacağı açıklandı.

Kuzey Ege Denizi'nde şiddetini daha fazla hissettiren fırtına ve kar yağışı, bugün Çanakkale'de deniz ulaşımını tamamen durdurdu. Çanakkale Boğazı ve Adalara ulaşımı sağlayan Gestaş Firması'ndan yeni bir iptal açıklaması geldi. Firma, bugün sefer gerçekleştirilemeyen Gökçeada-Kabatepe ile Bozcaada- Geyikli arasındaki tarifeli seferlerin yarın da iptal edildiğini duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:34 Kaynak: DHA

Bozcaada, Gökçeada, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadıköy'de Taksiye Binen 3 Yolcu, Tartıştıkları Taksiciyi Döverek Öldürdü Bakan Pekcan'dan Fahiş Fiyatlı Ürün Uyarısı

DP'den Aday Olan Burhanettin Kocamaz'ın Adaylığına İtiraz Edildi Erdoğan Kahramanmaraş Mitinginde Gelen Telefon Sonrası Konuşmasına Ara Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 17:47:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale Boğazı, Çift Yönlü Transit Gemi Geçişlerine Kapatıldı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]