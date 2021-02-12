Çanakkale Boğazı 'ndan geçip, İtalya 'nın Trieste Limanı'na gitmekte olan 193 metre boyundaki 'Gallipoli Seaways' isimli Ro-Ro gemisinde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. Ezine ilçesi Kumburun sahilindeki Akçansa Limanı'na yanaştırılan gemideki yangın, denizden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörlerinin, karadan ise çok sayıda itfaiye aracının müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, gemiden yoğun duman çıkışının devam ettiği belirtildi. Öte yandan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş , Akçansa Limanı'na gelerek söndürme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Gemide ve içerisindeki araçlarda meydana gelen hasar ise sabah yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Çanakkale Boğazı çıkışı yapan Ro-Ro gemisinde yangın çıktı (3) - Son Dakika

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