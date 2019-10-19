Çanakkale Boğazı gemi geçişine açıldı
2 saat önce
Yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, ulaşıma açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:05 Kaynak: AA
Yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, ulaşıma açıldı.
Sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle denizde görüş mesafesinin azalması üzerine boğaz çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılmıştı.
Bölgedeki yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından Çanakkale Boğazı trafiği normale döndü.
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