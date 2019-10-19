Son Dakika Haberleri: Çanakkale Boğazı gemi geçişine açıldı
Son Dakika Güncel Çanakkale Boğazı gemi geçişine açıldı

Çanakkale Boğazı gemi geçişine açıldı

2 saat önce

Yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, ulaşıma açıldı.

Çanakkale Boğazı gemi geçişine açıldı, System.String[]

Yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, ulaşıma açıldı.

Sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle denizde görüş mesafesinin azalması üzerine boğaz çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılmıştı.

Bölgedeki yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından Çanakkale Boğazı trafiği normale döndü.

Çanakkale Boğazı, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:05 Kaynak: AA
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