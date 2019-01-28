Son Dakika Haberleri: Çanakkale Boğazı Gemi Geçişlerine Yeniden Açıldı

Çanakkale Boğazı Gemi Geçişlerine Yeniden Açıldı

30 dakika önce

Sis sebebiyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapanan Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine tekrar açıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Geçişlerine Yeniden Açıldı, System.String[]
Sis sebebiyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapanan Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine tekrar açıldı.

Çanakkale'de sabah saatlerinde sisin etkili olmasıyla birlikte saat 09.30'da boğaz çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatılmıştı. Sisin etkisini yitirmesiyle birlikte 12.45'te kuzey yönlü, saat 13.00'te ise güney yönlü olarak yeniden açıldı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:51 Kaynak: İHA

Sabah, Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel
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