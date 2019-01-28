Çanakkale Boğazı Gemi Geçişlerine Yeniden Açıldı
30 dakika önce
Sis sebebiyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapanan Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine tekrar açıldı.
Sis sebebiyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapanan Çanakkale Boğazı
, transit gemi geçişlerine tekrar açıldı.
Çanakkale'de sabah saatlerinde sisin etkili olmasıyla birlikte saat 09.30'da boğaz çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatılmıştı. Sisin etkisini yitirmesiyle birlikte 12.45'te kuzey yönlü, saat 13.00'te ise güney yönlü olarak yeniden açıldı. - ÇANAKKALE
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:51 Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da Kış Aylarının Vazgeçilmez Kahvaltısı! Tirit Yemeden İşe Gitmiyorlar
Son Dakika! HDP, 31 Mart'ta İstanbul, Adana ve İzmir'den Aday Çıkarmayacak
Kızını Öldüren Kadın Karakola Koştu: Öldürdüm, Gidin Alın
CHP'de Şerdil Dara Odabaşı Krizi Büyüyor: 29 Ekim'de Bağdat Caddesi'ne Nasıl Gelecek