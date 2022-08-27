Çanakkale Boğazı girişinde kargo gemisi karaya oturdu

Ukrayna 'dan Yunanistan 'a seyreden 93 metre boyunda ve 2 bin 950 groston ağırlığındaki Saint Vincent bayraklı "Yalıköy" adlı kargo gemisi, boğazın Marmara Denizi yönünden girişindeki Gelibolu Bolayır mevkisi önlerinde henüz belirlenemeyen nedenle karaya oturdu.

Kaynak: AA

Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi, Yunanistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

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