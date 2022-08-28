Çanakkale açıklarında karaya oturan gemi kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale açıklarında karaya oturan gemi kurtarıldı

28.08.2022 19:45
Çanakkale açıklarında karaya oturan gemi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı girişinde karaya oturan kargo gemisi, römorkörler tarafından çekilerek kurtarıldı.

Çanakkale Boğazı girişinde karaya oturan kargo gemisi, römorkörler tarafından çekilerek kurtarıldı.

Ukrayna'dan Yunanistan'a seyir halindeyken Gelibolu Bolayır mevkisinde dün karaya oturan 2 bin 950 groston ağırlığında, 93 metre boyundaki 'Yalıkoy' isimli kargo gemisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-13 ve Türkeli römorkörleri ile KEGM-9 botu, kurtarma uzmanları ve kılavuz kaptanların koordinesindeki yürütülen çalışmalar sonucunda karaya oturan gemi yüzdürülerek 5 numaralı demir sahasına demirletildi. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Çanakkale Boğazı, Yunanistan, Ukrayna, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale açıklarında karaya oturan gemi kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale açıklarında karaya oturan gemi kurtarıldı - Son Dakika
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