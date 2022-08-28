Ukrayna 'dan Yunanistan 'a seyir halindeyken Gelibolu Bolayır mevkisinde dün karaya oturan 2 bin 950 groston ağırlığında, 93 metre boyundaki 'Yalıkoy' isimli kargo gemisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 'ne ait Kurtarma-13 ve Türkeli römorkörleri ile KEGM-9 botu, kurtarma uzmanları ve kılavuz kaptanların koordinesindeki yürütülen çalışmalar sonucunda karaya oturan gemi yüzdürülerek 5 numaralı demir sahasına demirletildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale Boğazı, Yunanistan, Ukrayna, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çanakkale açıklarında karaya oturan gemi kurtarıldı - Son Dakika

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