Çanakkale açıklarında karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale açıklarında karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı

28.08.2022 18:24
Çanakkale açıklarında karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı girişinde karaya oturan kargo gemisi, römorkörlerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Çanakkale Boğazı girişinde karaya oturan kargo gemisi, römorkörlerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Ukrayna'dan Yunanistan'a gittiği sırada, boğazın Marmara Denizi yönünden girişindeki Gelibolu Bolayır mevkisinde dün karaya oturan, 93 metre boyunda ve 2 bin 950 groston ağırlığındaki Saint Vincent bayraklı "Yalıkoy" kargo gemisi için çalışma yapıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-13" ve "Türkeli" römorkörleri ile"KEGM-9" botunun yanı sıra kurtarma uzmanları ve kılavuz kaptanların koordinesindeki kurtarma çalışmasıyla gemi yüzdürüldü.

Gemi daha sonra 5 numaralı demir sahasına götürülüp demirletildi.

Yalıkoy isimli gemi dün Bolayır açıklarında karaya oturmuş, gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu gönderilmişti.

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Kaynak: AA

Çanakkale Boğazı, Yunanistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale açıklarında karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çanakkale açıklarında karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı - Son Dakika
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