Ukrayna 'dan Yunanistan 'a gittiği sırada, boğazın Marmara Denizi yönünden girişindeki Gelibolu Bolayır mevkisinde dün karaya oturan, 93 metre boyunda ve 2 bin 950 groston ağırlığındaki Saint Vincent bayraklı "Yalıkoy" kargo gemisi için çalışma yapıldı.

Kaynak: AA

Çanakkale Boğazı, Yunanistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale açıklarında karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı - Son Dakika

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