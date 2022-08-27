Çanakkale açıklarında karaya oturan gemide sörvey çalışması yapılacak - Son Dakika
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Çanakkale açıklarında karaya oturan gemide sörvey çalışması yapılacak

27.08.2022 13:49
Çanakkale açıklarında karaya oturan gemide sörvey çalışması yapılacak

Çanakkale Boğazı girişinde karaya oturan kargo gemisinde sörvey çalışması yapılacak.

Çanakkale Boğazı girişinde karaya oturan kargo gemisinde sörvey çalışması yapılacak.

Ukrayna'dan Yunanistan'a seyir halindeyken Gelibolu Bolayır mevkisinde karaya oturan 2 bin 950 groston ağırlığında, 93 metre boyundaki 'Yalıkoy' isimli kargo gemisinin kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KEGM-9 Botu sevk edildi. Gemide, sörvey çalışması yapılıp, geminin sefere elverişli olup olmadığı incelenecek. - ÇANAKKALE

YORUMLAR
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ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA KARGO GEMİSİ KARAYA OTURDU ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA KARGO GEMİSİ KARAYA OTURDU Bayraktar kardeşler: Para en önemli şey değil, biz bunu Ukrayna için yapıyoruz Bayraktar kardeşler: Para en önemli şey değil, biz bunu Ukrayna için yapıyoruz
Kaynak: İHA

Çanakkale Boğazı, Yunanistan, Ukrayna, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale açıklarında karaya oturan gemide sörvey çalışması yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale açıklarında karaya oturan gemide sörvey çalışması yapılacak - Son Dakika
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