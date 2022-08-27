Çanakkale açıklarında karaya oturan gemide sörvey çalışması yapılacak

Çanakkale Boğazı girişinde karaya oturan kargo gemisinde sörvey çalışması yapılacak.

Çanakkale Boğazı girişinde karaya oturan kargo gemisinde sörvey çalışması yapılacak. Ukrayna'dan Yunanistan'a seyir halindeyken Gelibolu Bolayır mevkisinde karaya oturan 2 bin 950 groston ağırlığında, 93 metre boyundaki 'Yalıkoy' isimli kargo gemisinin kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KEGM-9 Botu sevk edildi. Gemide, sörvey çalışması yapılıp, geminin sefere elverişli olup olmadığı incelenecek. - ÇANAKKALE

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA KARGO GEMİSİ KARAYA OTURDU

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