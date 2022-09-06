ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAKİ GEMİDEN KAZAZEDE TAHLİYESİ

İstanbul - İzmir seferi sırasında dün gece Çanakkale Boğazı girişinde tıbbi tahliye talebinde bulunan Costa Venezıa gemisindeki bir kazazede, büyük gemilere rahatlıkla yanaşabilen ve manevrayı imkanı geniş pilot botu ile alınarak Gelibolu'da sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Tahliye anı kameralara yansıdı.

Çanakkale Boğazı girişindeki bir gemide gemide bulunan kazazede, yardım çağrısı üzerine pilot botu ile alınarak Gelibolu 'da sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: DHA

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