ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAKİ GEMİDEN KAZAZEDE TAHLİYESİ - Son Dakika
Üye Girişi

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAKİ GEMİDEN KAZAZEDE TAHLİYESİ

06.09.2022 10:06

Çanakkale Boğazı girişindeki bir gemide gemide bulunan kazazede, yardım çağrısı üzerine pilot botu ile alınarak Gelibolu'da sağlık ekiplerine teslim edildi.

Çanakkale Boğazı girişindeki bir gemide gemide bulunan kazazede, yardım çağrısı üzerine pilot botu ile alınarak Gelibolu'da sağlık ekiplerine teslim edildi.

İstanbul - İzmir seferi sırasında dün gece Çanakkale Boğazı girişinde tıbbi tahliye talebinde bulunan Costa Venezıa gemisindeki bir kazazede, büyük gemilere rahatlıkla yanaşabilen ve manevrayı imkanı geniş pilot botu ile alınarak Gelibolu'da sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Tahliye anı kameralara yansıdı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ÇANAKKALE (DHA)

YORUMLAR
500
Adana Büyükşehir Personeline Aile İçi Şiddetle Mücadele Eğitimi Adana Büyükşehir Personeline Aile İçi Şiddetle Mücadele Eğitimi Suriye'de Esad rejimine ait helikopter düştü: 3 pilot öldü Suriye'de Esad rejimine ait helikopter düştü: 3 pilot öldü
Kaynak: DHA

Çanakkale Boğazı, Gelibolu, Pilot, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAKİ GEMİDEN KAZAZEDE TAHLİYESİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:50 Türkiye ile ilgili "mülteci" vaatleri tartışma konusu olan Lizz Truss'a Boris Johnson'dan destek: Attıkları her adımda yanlarındayım
09:48 Aldatıldıktan sonra ağır depresyona giren ve Atalanta ile sözleşmesini fesheden Josip Ilicic'in son hali futbolseverleri üzdü
09:35 9 karısı olan adamın ilk eşinden çılgınca sözler: Ben de keyif almaya başladım
09:27 Fenerbahçe forvete doymuyor! Marsilya'nın Devler Ligi kadrosuna alınmayan Bakambu'nun transferi için ilk temas kuruldu
09:18 Sahnede göğüsleri açılan Bülent Ersoy zor anlar yaşadı!
09:04 Çin'de geliştirilen solunabilir koronavirüs aşısına "acil kullanım" onayı verildi
09:06 Avrupa'ya doğal gaz akışını durduran Rusya'dan videolu tehdit: Bu kış oldukça zor geçecek
09:03 "HDP'ye bakanlık sözü" tartışmaları büyürken İYİ Parti lideri Meral Akşener 2 gün sonra kararını verdi
08:47 Mahkeme davayı bozmuştu! Korkunç suçlara karışan Adnan Oktar Organize Suç Örgütü'ne yönelik dava sil baştan
08:44 Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal ettiğinden bu yana petrol, gaz ve kömür ihracatı düşse de kazancı dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 10:07:41. #1.13#
SON DAKİKA: ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAKİ GEMİDEN KAZAZEDE TAHLİYESİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement