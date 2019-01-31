Çanakkale Boğazı Gökkuşağı ile Renklendi
1 saat önce
ÇANAKKALE Boğazı'nda sabah saatlerinde ortaya çıkan gökkuşağı görenleri hayran bıraktı.
ÇANAKKALE Boğazı'nda sabah saatlerinde ortaya çıkan gökkuşağı görenleri hayran bıraktı.
Kentte gece boyunca aralıklarla devam eden yağmur, sabah saatlerinde yerini güneşli bir havaya bıraktı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte Çanakkale Boğazı
ise gökkuşağına sahne oldu. Boğazın üzerinde oluşan renk cümbüşü, vatandaşları hayran bıraktı. Kilitbahir Kalesi
üzerinde ve boğazın ortasında oluşan gökkuşağının altından geçen gemiler, güzel görüntüler oluşturdu. - Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:41 Kaynak: DHA
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