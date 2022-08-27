Bozcaada feribot hattında yoğunluk nedeniyle yarın ek seferler yapılacak - Son Dakika
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Bozcaada feribot hattında yoğunluk nedeniyle yarın ek seferler yapılacak

27.08.2022 09:55
Bozcaada feribot hattında yoğunluk nedeniyle yarın ek seferler yapılacak

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Geyikli-Bozcaada güzergahı için 18 feribot seferi ilave etti.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Geyikli- Bozcaada güzergahı için 18 feribot seferi ilave etti.

Şirketten yapılan açıklamada, yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra yarın Geyikli'den Bozcaada'ya 09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.00, 19.30, 20.00 ve 21.30, Bozcaada'dan Geyikli'ye ise 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 19.00, 20.30, 21.00 ve 23.00 saatlerinde ek seferler düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, feribot seferleri için güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinde yer verildiği duyuruldu.

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Kaynak: AA

Çanakkale Boğazı, Bozcaada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozcaada feribot hattında yoğunluk nedeniyle yarın ek seferler yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bozcaada feribot hattında yoğunluk nedeniyle yarın ek seferler yapılacak - Son Dakika
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