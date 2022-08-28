Bozcaada feribot hattında yoğunluk nedeniyle yarın ek seferler yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Bozcaada feribot hattında yoğunluk nedeniyle yarın ek seferler yapılacak

28.08.2022 21:26
Bozcaada feribot hattında yoğunluk nedeniyle yarın ek seferler yapılacak

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Geyikli-Bozcaada güzergahı için 19 feribot seferi ilave etti.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Geyikli- Bozcaada güzergahı için 19 feribot seferi ilave etti.

Şirketten yapılan açıklamada, yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra yarın Geyikli'den Bozcaada'ya 09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.00, 19.30, 20.00 ve 21.30, Bozcaada'dan Geyikli'ye ise 08.00, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 19.00, 20.30, 21.00 ve 23.00 saatlerinde ek seferler düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, feribot seferleri için güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinde yer verildiği duyuruldu.

YORUMLAR
500
Çanakkale açıklarında karaya oturan gemi kurtarıldı Çanakkale açıklarında karaya oturan gemi kurtarıldı Çanakkale açıklarında karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı Çanakkale açıklarında karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı
Kaynak: AA

Çanakkale Boğazı, Bozcaada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozcaada feribot hattında yoğunluk nedeniyle yarın ek seferler yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:08 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un en mutlu gününe çok sayıda ünlü eşlik etti
20:37 Cenk Eren ile 76 yaşındaki Ajda Pekkan'ın kasedi ortaya çıktı
20:34 Galatasaray ile Trabzonspor derbisinin ilk 11'leri belli oldu
20:26 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikah şahidi Acun Ilıcalı oldu
20:24 Galatasaray maçına kısa bir süre kala Trabzonspor'u sarsan 2 sakatlık
20:16 Kinder'den sonra Oreo'da da salmonella paniği! 3 fabrikaya kilit vuruldu
19:52 Fenerbahçe, Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Serdar Saatçı'nın peşinde
19:28 Geline asker kardeşinden sürpriz! Düğündekiler bile gözyaşlarına boğuldu
19:18 Galatasaray'ın yıkan haber! Roma'ya transfer oldu
19:07 Sinem Öztürk'ün annesi hastanede hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 21:26:16. #1.13#
SON DAKİKA: Bozcaada feribot hattında yoğunluk nedeniyle yarın ek seferler yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement