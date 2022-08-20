Gökçeada feribot hattında yoğunluk nedeniyle yarın ek seferler yapılacak - Son Dakika
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Gökçeada feribot hattında yoğunluk nedeniyle yarın ek seferler yapılacak

20.08.2022 15:38
Gökçeada feribot hattında yoğunluk nedeniyle yarın ek seferler yapılacak

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Kabatepe-Gökçeada güzergahı için 9 feribot seferi ilave etti.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Kabatepe- Gökçeada güzergahı için 9 feribot seferi ilave etti.

Şirketten yapılan açıklamada, yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra Kabatepe'den Gökçeada'ya 10.00, 14.00, 18.00 ve 22.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise 08.00, 12.00, 16.00, 20.00 ve 23.55 saatlerinde ek seferler düzenleneceği duyuruldu.

Açıklamada, feribot seferleri için güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinde yer verildiği ifade edildi.

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Kaynak: AA

Çanakkale Boğazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gökçeada feribot hattında yoğunluk nedeniyle yarın ek seferler yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gökçeada feribot hattında yoğunluk nedeniyle yarın ek seferler yapılacak - Son Dakika
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