Gökçeada feribot hattında yoğunluk nedeniyle ek seferler yapılacak - Son Dakika
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Gökçeada feribot hattında yoğunluk nedeniyle ek seferler yapılacak

29.08.2022 15:53
Gökçeada feribot hattında yoğunluk nedeniyle ek seferler yapılacak

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Kabatepe-Gökçeada güzergahı için 17 feribot seferi ilave etti.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Kabatepe- Gökçeada güzergahı için 17 feribot seferi ilave etti.

Şirketten yapılan açıklamada, yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra Kabatepe'den Gökçeada'ya 05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 20.00 ve 23.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise 05.00, 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 18.00, 22.00 ve 23.00 saatlerinde ek seferler düzenleneceği duyuruldu.

Açıklamada, feribot seferleri için güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinde yer verildiği ifade edildi.

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Kaynak: AA

Çanakkale Boğazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gökçeada feribot hattında yoğunluk nedeniyle ek seferler yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Gökçeada feribot hattında yoğunluk nedeniyle ek seferler yapılacak - Son Dakika
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