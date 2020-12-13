Çanakkale Boğazı, köprü çalışmaları için gemi geçişlerine kapatıldı (2) - Son Dakika

Çanakkale Boğazı, köprü çalışmaları için gemi geçişlerine kapatıldı (2)
13.12.2020 14:59
BOĞAZ GEMİ TRAFİĞİNE YENİDEN AÇILDI1915 Çanakkale Köprüsü ana halatlarının çekilmesi sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak kedi yolunun montaj çalışmaları nedeniyle, sabah saatlerinde transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, çalışmaların erken tamamlanması üzerine saat 14.
BOĞAZ GEMİ TRAFİĞİNE YENİDEN AÇILDI
1915 Çanakkale Köprüsü ana halatlarının çekilmesi sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak kedi yolunun montaj çalışmaları nedeniyle, sabah saatlerinde transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, çalışmaların erken tamamlanması üzerine saat 14.30'dan itibaren çift yönlü olarak yeniden gemi trafiğine açıldı.
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