ÇANAKKALE BOĞAZI'NA 22 BİN BALIK YAVRUSU BIRAKILDI - Son Dakika

ÇANAKKALE Boğazı'na, özel bir firmaya ait balık çiftliğinden toplam 22 bin levrek, çipura ve kalkan balığı yavrusu bırakıldı. Yavru balık salım törenine katılan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin balıkçılıkta önemli bir noktada olduğunu söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Lapseki ilçesine bağlı Umubey beldesinin Kemiklialan köyünde faaliyet gösteren özel bir şirket tarafından Çanakkale Boğazı'na yavru balık salım törenine katıldı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen, siyasi parti başkanları ile sektör temsilcilerinin de yer aldığı törende, 15 bin adet kalkan, 2 bin adet çipura ile 5 bin adet levrek balığı yavrusu denize bırakıldı.

Çanakkale'nin tarım, orman ve turizm kenti olmasının yanında balıkçılıkta da önemli bir nokta olduğunu belirten AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Biz balıkçılığın şehrimizdeki göletlerle sahillerle daha kıymetli hale gelmesini istiyoruz. Biz 671 kilometre uzunluğuyla Türkiye'mizdeki en uzun ikinci sahile sahip bir şehiriz. Yapılan desteklerle balıkçılık ülkemizde ve bölgemizde önemli bir ihraç haline gelmeye başladı. Özellikle 2003 yılında balıkçılık destek kapsamına alındı, 1,5 milyara yakın ödeme desteği yapıldı. Bunun yanında 2004 yılında ÖTV'siz mazot imkanı getirildi. Sonuç olarak o yıllardan bu zamana kadar ihracat oranı 157 bin tondan 855 bin tona ulaştı. İlimizde 10 alabalık üretim tesisi, 6 sazan balığı üretim tesisi, 3 midye üretim tesisi, 2 çipura ve levrek üretim tesisi ve 1 tanesi de kurbağa üretim tesisi olmak üzere 23 tane ayrı su ürünleri yetiştirme tesisimiz var. 2021 yılında 3 tane de midye üretim tesisi faaliyete başladı. 5 başvuru da şu an inceleme aşamasında, umut ediyoruz onlarda en kısa zamanda sonuçlanır. Bölgemize yeni su ürünleri tesisleri kazandırmış oluruz. Çanakkale'deki göletlerimizde köylümüz ve üreticimiz balık tutabilsin diye 585 bin yavru sazan balığı göletlerimize bırakıldı. Bugünde Kemiklialan köyümüzün sahil bölgesinde denize levrek, çipura ve kalkan balığı yavrularını bırakıyoruz" dedi.