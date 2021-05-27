Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi, Karanlık Liman bölgesine demirletildi - Son Dakika

İki römorkör tarafından yedeklenen 26 bin 300 grostonluk kuru yük gemisi, Karanlık Liman bölgesine demirletildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı 'ndan geçişi sırasında makine arızası nedeniyle sürüklenen bir gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri tarafından Karanlık Liman bölgesine çekildi.

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