Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi römorkörle çekildi (2) - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi römorkörle çekildi (2)

09.06.2022 09:01

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Türk bayraklı gemi, römorkörle çekilerek demir bölgesine götürüldü.

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Türk bayraklı gemi, römorkörle çekilerek demir bölgesine götürüldü.

İstanbul'dan İzmir'e giden, 130 metre uzunluğunda ve 6 bin 167 grostonluk Türk bayraklı "Işık-2" isimli gemi, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında makine arızası yaptı.

Sürüklenmeye başlayan geminin kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-14" römorkörü sevk edildi, boğazdan geçiş yapacak diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, römorkör tarafından yedeklenip çekilerek Karanlık Liman demir bölgesine götürüldü.

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi römorkörle çekildi (2)
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi römorkörle çekildi (2)
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi römorkörle çekildi (2)
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi römorkörle çekildi (2)
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi römorkörle çekildi (2)
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi römorkörle çekildi (2)

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi römorkörle çekildi (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi römorkörle çekildi (2) - Son Dakika
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