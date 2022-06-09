İstanbul 'dan İzmir 'e giden, 130 metre uzunluğunda ve 6 bin 167 grostonluk Türk bayraklı "Işık-2" isimli gemi, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında makine arızası yaptı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi römorkörle çekildi (2) - Son Dakika

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