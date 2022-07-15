Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-3" ve "Kurtarma-13" römorkörleri sevk edildi, boğazdan geçiş yapacak diğer gemiler, arıza hakkında bilgilendirildi.

Bulgaristan 'dan Malta 'ya giden, 176 metre uzunluğunda ve 25 bin 373 grostonluk İtalya bayraklı "Maria M" isimli kimyasal tankeri, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Gelibolu açıklarında makine arızası yaptı.

Kaynak: AA

Çanakkale Boğazı, Bulgaristan, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi römorkörle çekildi - Son Dakika

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