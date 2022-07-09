Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne KEGM ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne KEGM ekiplerince kurtarıldı

09.07.2022 07:37
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne KEGM ekiplerince kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan bir tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan bir tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Boğaz geçişi yapan özel bir şirkete ait tekne, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün güneyinde makine arızası yapıp sürüklenmeye başladı.

Tekne kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'e ait "KEGM-9" ve "KIYEM-1" hızlı tahlisiye can kurtarma botu sevk edildi.

İçinde üç kişi bulunan tekne yedeklenip Gelba Tersanesine yanaştırıldı.

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Silivri açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı Silivri açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Kaynak: AA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Boğazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne KEGM ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne KEGM ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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