Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne kıyıya çekildi - Son Dakika

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 'Yavru Kurt 47' isimli tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait PİLOT-62 botuyla çekildi.
Çanakkale Boğazı güney girişi açıklarında, saat 00.30 sıralarında içinde 3 kişinin bulunduğu, 14 metre uzunluğundaki 'Yavru Kurt 47' isimli tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefonla durumu bildirip, yardım istemesi üzerine ekipler, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait PİLOT-62 botu ile bölgeye gitti. Tekne, PİLOT-62 botu tarafından yedeklenerek, Mehmetçik Bot İstasyonu'na çekilip, rıhtımına bağlandı. Arızalanan teknedeki 3 kişi tahliye edildi.
Kaynak: DHA
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