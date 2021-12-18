Çanakkale Boğazı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 8 metre uzunluğundaki tekne içerisindeki 3 kişiyle birlikte kurtarıldı.
Çanakkale Boğazı Nara Burnu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknenin kaptanı telsizle durumu Kıyı Emniyeti'ne bildirerek yardım istedi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' botubölgeye sevk edildi.İçinde 3 kişinin bulunduğu 8 metre boyundaki tekne 'KIYEM-1'botunca yedeklenerek Çanakkale Yat Limanı'na çekildi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne kurtarıldı - Son Dakika