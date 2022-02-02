Üye Girişi
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan yük gemisi güvenli bölgeye çekilecek - Son Dakika

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan yük gemisi güvenli bölgeye çekilecek

02.02.2022 18:14
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan yük gemisi güvenli bölgeye çekilecek

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası oluşan gemi, güvenli demir bölgesine götürülecek.

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası oluşan gemi, güvenli demir bölgesine götürülecek.

Mısır'dan Ukrayna'ya seyreden 230 metre uzunluk ve 44 bin 326 groston ağırlığındaki Bahama bayraklı "Panther Max" adlı boş kuru yük gemisinin makineleri, Nara mevkisi önlerinde arızalandı.

Geminin kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine, bölgeye Kıyı Emniyet Müdürlüğüne ait "Kurtarma-16" ve "Nazım Tur" römorkörleri sevk edildi.

Yedeklenen geminin, güvenli demir bölgesine götürüleceği öğrenildi.

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan yük gemisi güvenli bölgeye çekilecek
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan yük gemisi güvenli bölgeye çekilecek

YORUMLAR
500

Çanakkale Boğazı, Ukrayna, Mısır, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale Boğazı'nda arızalanan yük gemisi güvenli bölgeye çekilecek - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:55 Beştepe'de sürpriz görüşme! Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti
17:53 CHP'li Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu'na ABD göndermesi: Emperyalistlerin uşaklığını yapmam
17:52 İsviçreli yürüyen merdiven ve asansör devi Schindler, 74 yıllık Türk şirketi Omsan'ı satın aldı
17:43 "Kepçeci abi kürümesen olmaz mı" sözleriyle çok konuşulan çocuklar Ilgaz'da kayak yapmaya götürüldü
17:42 28 yaşındaki gencin feci sonu! Geriye ölümünden 4 dakika önce paylaştığı fotoğraf kaldı
17:41 Vaka sayıları 100 bini geçti, Bilim Kurulu toplandı! İşte masaya yatırılan kritik konu
17:10 Başkan Burak Elmas'ın açıklaması sonrası çılgına döndü! Şahan Gökbakar'dan şaşırtan tepki: Bir de racon kesiyorsunuz
17:06 Son Dakika: Türk askerlerini Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı! Tezkere, TBMM'de kabul edildi
17:05 İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: Ölüm oranlarındaki azalmada aşının etkisi var
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından teknoloji ürünlerine vergi indirimi geliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 18:25:26. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı'nda arızalanan yük gemisi güvenli bölgeye çekilecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement