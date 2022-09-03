Bir süre sonra oltaya balık vurduğunu fark eden Karakaş, misinayı çekmeye başladığında iğnenin ucunda köpek balığı olduğunu fark etti.

Kaynak: AA

Çanakkale Boğazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale Boğazı'nda balıkçının oltasına köpek balığı takıldı - Son Dakika

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