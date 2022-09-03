ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA 3 METRE BOYUNDA KÖPEK BALIĞI YAKALANDI - Son Dakika
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ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA 3 METRE BOYUNDA KÖPEK BALIĞI YAKALANDI

03.09.2022 11:09

ÇANAKKALE Boğazı'nda balık avına çıkan Hakan Karakaş'ın oltasına yaklaşık 3 metre boyunda boz camgöz köpek balığı takıldı.

ÇANAKKALE Boğazı'nda balık avına çıkan Hakan Karakaş'ın oltasına yaklaşık 3 metre boyunda boz camgöz köpek balığı takıldı. Görüntüler hakkında açıklamalarda bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Temel Bilimler Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cahide Çiğdem Yığın, "Boz camgöz köpek balığı 2019 yılında Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tehdit altındaki canlılar sınıflandırmasına girdi. Bu köpek balıkları büyük görünmelerine rağmen insanlar için herhangi bir tehdit içermiyor" dedi.

Çanakkale'de amatör balıkçılık yapan Hakan Karakaş, geçtiğimiz günlerde balık avlamak için teknesiyle denize açıldı. Oltasını denize bırakan Karakaş, bir süre sonra ağırlaştığını fark etti. Karakaş, uzun çabalar sonucunda oltasını çekip, ucunda boz camgöz köpek balığı olduğunu gördü. Köpek balığıyla karşılaşan Karakaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Karakaş, daha sonra köpek balığını oltadan kurtararak denize bıraktı.

'İNSANLAR İÇİN HERHANGİ BİR TEHDİT İÇERMİYOR'

Bu köpek balığının '6 yarıklı' diye tabir edilen boz camgöz cinsi köpek balığı olduğunu söyleyen ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Temel Bilimler Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cahide Çiğdem Yığın, "Bu denizler arası göç eden ve aynı zamanda mevsimsel olarak sığlara göç eden bir tür. Ülkemizde Akdeniz, Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi'nde var. Fakat oldukça nadir rastlanan türlerdir. Bu türler, yavaş büyüyen, geç olgunlaşan, üreme boyuna oldukça geç ulaşan türler. O yüzden çok hassas türler. Bizim kıyılarımızda görülen tür yaklaşık 3, 3.5 metre aralığında boyutu ile ilk üreme boyutuna ulaştığını söyleyebilirim. Bizler için köpek balıkları oldukça hassas ve değerli türlerdir. Daha önceki 2005-2008 yılları arasında Kuzey Ege Denizi, Saros Körfezi'nde yaptığımız çalışmalarda bu türe rastladık. 6 yarıklı köpek balığı yaklaşık 1.5 metre boyutundaydı. Boz camgöz köpek balığı 2019 yılında Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tehdit altındaki canlılar sınıflandırmasına girdi. Bu köpek balıkları büyük görünmelerine rağmen insanlar için herhangi bir tehdit içermiyor. Bu canlılar aynı zamanda utangaç olarak da biliniyor. Bu canlılar agresif değil. Genellikle derin ve karanlık sularda bulundukları için insanlarla karşılaşması nadir olan türlerdir" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA 3 METRE BOYUNDA KÖPEK BALIĞI YAKALANDI - Son Dakika
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