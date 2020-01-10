Çanakkale boğazı'nda balıkçı teknesi, feribota çarptı-4 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale boğazı'nda balıkçı teknesi, feribota çarptı-4 - Son Dakika

Çanakkale boğazı'nda balıkçı teknesi, feribota çarptı-4

6 saat önce

Çanakkale Boğazı'nda balıkçı teknesi, feribota çarptı-4 ( ÇARPAN TEKNENİN HASAR GÖREN KISMI İLE)

Çanakkale Boğazı'nda balıkçı teknesi, feribota çarptı-4 ( ÇARPAN TEKNENİN HASAR GÖREN KISMI İLE)

Çanakkale boğazı'nda balıkçı teknesi, feribota çarptı-4

Çanakkale Boğazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:46 Kaynak: DHA
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