Çanakkale boğazı'nda balıkçı teknesi, feribota çarptı-4 - Son Dakika

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Çanakkale boğazı'nda balıkçı teknesi, feribota çarptı-4
6 saat önce
Çanakkale Boğazı'nda balıkçı teknesi, feribota çarptı-4 ( ÇARPAN TEKNENİN HASAR GÖREN KISMI İLE)
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:46 Kaynak: DHA
Çanakkale Boğazı'nda balıkçı teknesi, feribota çarptı-4 ( ÇARPAN TEKNENİN HASAR GÖREN KISMI İLE)
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