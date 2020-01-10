Çanakkale Boğazı'nda balıkçı teknesi, feribota çarptı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale Boğazı'nda balıkçı teknesi, feribota çarptı (2) - Son Dakika

Çanakkale Boğazı'nda balıkçı teknesi, feribota çarptı (2)

6 saat önce

FERIBOT SAHİBİ KONUŞTU: HEPİMİZE GEÇMİŞ OLSUNNG isimli feribotun sahibi Rüçhan Özer, "Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Can ve mal kaybımız yok.

Çanakkale Boğazı'nda balıkçı teknesi, feribota çarptı (2), System.String[]

FERIBOT SAHİBİ KONUŞTU: HEPİMİZE GEÇMİŞ OLSUN

NG isimli feribotun sahibi Rüçhan Özer, "Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Can ve mal kaybımız yok. Feribotumuz Çardak'tan Gelibolu'ya sefer yaparken, Gelibolu açıklarında kaptanının uyuduğu iddia edilen bir balıkçı teknesi gemimize iskele tarafından çarpıyor. Feribottaki kaptanımız telsizle sektöre seslenmesine rağmen, korna yapıp kaçmasına rağmen balıkçı teknesi hızlı geliyormuş, bize iskele taraftan vuruyor. Biz de hemen iskeleye yanaştık. Can ve mal güvenliği için araç ve yolcuları tahliye ettik. Daha sonra çevre kirliliğini önlemek için bariyerlerle tedbirimizi aldık. Mevcut depomuzun yanındaki küçük depoya kalan yakıtı aktardık. Şu anda çevre kirliliğini önlemek için çalışıyoruz. Can kaybı olmadığına şükrediyoruz. Bundan sonraki süreç adli makamlarda devam edecek" dedi.


Gelibolu, Çardak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:03 Kaynak: DHA
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