Çanakkale Boğazı'nda balıkçı teknesi yolcu feribotuna çarptı (2) - ÇANAKKALE - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale Boğazı'nda balıkçı teknesi yolcu feribotuna çarptı (2) - ÇANAKKALE - Son Dakika

Çanakkale Boğazı'nda balıkçı teknesi yolcu feribotuna çarptı (2) - ÇANAKKALE

7 saat önce

Çanakkale Boğazı'nın Gelibolu önlerinde balıkçı teknesi yolcu feribotuna çarptı.

Çanakkale Boğazı'nın Gelibolu önlerinde balıkçı teknesi yolcu feribotuna çarptı.

Alınan bilgiye göre, 07.30'da Çardak-Gelibolu seferini yapan 44 metrelik "NG" isimli feribota sol arka bölümünden Gelibolu İskelesi önlerinde 26 metre uzunluğundaki "Kestanelik" isimli balıkçı teknesi çarptı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle feribottan denize mazot sızdığı fark edildi. Bunun üzerine iskeleye yanaştırılan feribottaki araç ve yolcular tahliye edildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu tarafından geminin etrafındaki sızıntının yayılmaması için su üstü bariyeri çevrildi.

Öte yandan, kazanın, balıkçı teknesi kaptanının seyir esnasında uyuması nedeniyle meydana geldiği iddia edildi.

Çanakkale Boğazı'nda balıkçı teknesi yolcu feribotuna çarptı (2) - ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı, Gelibolu, Çardak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:04 Kaynak: AA
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