Son Dakika Haberleri: Çanakkale Boğazı'nda bir gemide yangın çıktı

Çanakkale Boğazı'nda bir gemide yangın çıktı

1 saat önce

Çanakkale Boğazı'nda bir yük gemisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce çok sayıda römorkör sevk edildi.

Çanakkale Boğazı'nda bir gemide yangın çıktı, System.String[]
Çanakkale Boğazı'nda bir yük gemisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce çok sayıda römorkör sevk edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:55 

Çanakkale Boğazı, Ekonomi
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