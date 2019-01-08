Çanakkale Boğazı'nda Bir Yük Gemisinde Yangın Çıktığı İhbarı Üzerine Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel...
9 dakika önce
Çanakkale Boğazı'nda bir yük gemisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce çok sayıda römorkör sevk edildi.
Çanakkale Boğazı
'nda bir yük gemisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce çok sayıda römorkör sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:46 Kaynak: AA
Son Dakika! Çanakkale Boğazı'nda Bir Yük Gemisinde Yangın Çıktı! Çok Sayıda Ekip Gönderildi
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