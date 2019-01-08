Son Dakika Haberleri: Çanakkale Boğazı'nda Bir Yük Gemisinde Yangın Çıktığı İhbarı Üzerine Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel...

Çanakkale Boğazı'nda Bir Yük Gemisinde Yangın Çıktığı İhbarı Üzerine Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel...

9 dakika önce

Çanakkale Boğazı'nda bir yük gemisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce çok sayıda römorkör sevk edildi.

Çanakkale Boğazı'nda Bir Yük Gemisinde Yangın Çıktığı İhbarı Üzerine Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel..., System.String[]
Çanakkale Boğazı'nda bir yük gemisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce çok sayıda römorkör sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:46 Kaynak: AA

Çanakkale Boğazı, Güncel
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