Çanakkale Boğazı'nda Büyüleyen Görüntü

Çanakkale Boğazı'nda balık sürülerinin peşinden giden yunus balıklarının gösterisi izleyenleri büyüledi.

Çanakkale Boğazı'nda balık sürülerinin peşinden giden yunus balıklarının gösterisi izleyenleri büyüledi. Deniz yüzeyine çıkıp dalan yaklaşık 10 kadar yunus, balıkları avlamaya çalıştı. Suda atlayarak ilerleyen yunuslar, gösterinin ardından yine geldikleri gibi bir anda ortadan kayboldu. Takıldıkları balık sürüsünün peşinden gelen yunus balıkları vatandaşların ilgisini çekti.



(İpek Güney/İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yıldız Tilbe, Muhabirin Sorusuna Ceketinin Önünü Açarak Cevap Verdi

Rekabet Kurulu 7 Firma Hakkında Soruşturma Başlattı

Birlikte Olduğu Kadınları Tehdit Eden Şahıs, Yakayı Ele Verdi

MTTB, Tepki Çeken Süleyman Çakır Paylaşımıyla İlgili Açıklama Yaptı