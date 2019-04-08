Çanakkale Boğazı'nda Büyüleyen Görüntü
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Çanakkale Boğazı'nda balık sürülerinin peşinden giden yunus balıklarının gösterisi izleyenleri büyüledi.
Çanakkale Boğazı'nda balık sürülerinin peşinden giden yunus balıklarının gösterisi izleyenleri büyüledi. Deniz yüzeyine çıkıp dalan yaklaşık 10 kadar yunus, balıkları avlamaya çalıştı. Suda atlayarak ilerleyen yunuslar, gösterinin ardından yine geldikleri gibi bir anda ortadan kayboldu. Takıldıkları balık sürüsünün peşinden gelen yunus balıkları vatandaşların ilgisini çekti.
(İpek Güney/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:06 Kaynak: İHA
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